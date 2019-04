CAN U17 Groupe B : Le Sénégal battu par la Guinée (2-1), joue son avenir dimanche contre le Cameroun.

Pour leur deuxième sortie contre le pays voisin la Guinée, les "lionceaux" entamaient très bien la partie. D'emblée le bloc sénégalais imprime le rythme avec une grosse activité pour la conquête du ballon, et une belle opposition physique. Une tactique qui sera très tôt payante avec l'ouverture du score dès la 10e minute de jeu, suite à une belle frappe croisée du pied gauche de Souleymane Diallo (1-0.)

La sélection Guinéenne ne tardera pas à répondre avec une égalisation à la demie heure de jeu, suite à une erreur de placement de la défense sénégalaise surprise dans la profondeur (1-1.)

À la mi-temps, la Guinée est réduite à dix suite à l’expulsion d’un de ses joueurs. Un fait de jeu dont ne profiteront pas les « Lionceaux » de Malick Daff qui ont gâché quelques belles occasions de prendre l’avantage.

Finalement l’arbitre brandira un second carton rouge sanctionnant cette fois ci le Sénégal. Avec cette égalité numérique les Guinéens retrouvent un second souffle et réussissent marquer le but de la victoire à la 80e minute (2-1) score final.

Le Sénégal reste toujours dans la course, mais devra battre le leader du groupe B, le Cameroun et attendre le résultat du match Guinée – Maroc. Plutôt le Cameroun se qualifiait en demi-finale suite à sa victoire contre le Maroc (2-1.) les « Lionceaux » joueront la qualification ce dimanche 21 avril à 13h GMT.