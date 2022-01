CAN / Préparation quart de finale : Le Sénégal change son camp de base, direction Yaoundé, ce vendredi après-midi...

C'est désormais officiel, la délégation sénégalaise va quitter le Tagidor Garden hôtel de Bangou pour se rendre à l'hôtel Djeuga Palace de Yaoundé. Après quelques incertitudes sur la conduite à tenir s'agissant de la suite du tournoi et surtout du nouveau camp de base des Lions, cap vers la capitale économique du Cameroun. Toute la logistique déployée par les Sénégalais sera convoyée vers le nouveau site qui leur a été dédié par la CAF.



C'est précisément en plein centre-ville de Yaoundé que les lions vont établir leur nouvelle tanière dans le cadre quatre étoiles du Djeuga qui est tout de même très différent, en terme d'espace et de commodités, du luxueux Tagidor hôtel. De l'avis du directeur technique national, Mayacine Mar, il faudra faire avec les moyens du bord et tâcher de s'adapter pour aborder sereinement le match de quart de finale contre la Guinée équatoriale, ce dimanche 30 janvier (19h00 GMT.)