CAN Maroc 2025 : La CAF révèle les six villes hôtes

La Confédération Africaine de Football (CAF) a révélé les villes sélectionnées pour accueillir la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc. Les rencontres se dérouleront dans six villes : Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Agadir et Marrakech, entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Le match d’ouverture aura lieu dans la ville de Rabat.



D'après le site Maroc Diplomatique, les autres groupes seront dispersés dans les villes suivantes : Casablanca, où le Complexe Mohammed V est actuellement en phase de rénovation ; Tanger, dont le Grand Stade est en cours de construction ; ainsi que Marrakech, Fès et Agadir, qui bénéficient de stades spacieux en cours de modernisation avant la CAN 2025.