CAN/Groupe C: un choc Cameroun-Sénégal

Le duel entre le Sénégal, tenant du titre, et le Cameroun, vieil habitué de la Coupe d'Afrique, est une des affiches du premier tour, dans un groupe C comprenant également la Guinée et la Gambie, surprise de l'édition précédente.



Attention classique! Le 19 janvier, deux géants vont croiser le fer au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro.



Cette fois, le Sénégal semble un peu plus fort. Les Lions de la Teranga ont enfin décroché leur première CAN, justement à Yaoundé sur les terres de leurs rivaux, après deux finales perdues, dont une contre les Lions Indomptables en 2002.



Le Sénégal règne même d'une poigne de fer sur le football africain: il a aussi remporté le CHAN-2023, le Championnat d'Afrique, réservé aux joueurs locaux, et la CAN U-20 la même année.



Et au Mondial-2022, les Sénégalais ont atteint les 8es de finale, faisant mieux que les Camerounais, éliminés au premier tour.



L'ossature des champions d'Afrique est toujours la même, mais la colonne vertébrale du sélectionneur Aliou Cissé a été transplantée en Arabie Saoudite, où jouent désormais Édouard Mendy (Al-Ahli), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Sadio Mané (Al-Nassr) et Habib Diallo (Al-Shabab).



Le Cameroun aligne une équipe moins forte que par le passé, il est privé de son attaquant le plus efficace, Bryan Mbeumo, blessé, et le sélectionneur Rigobert Song n'a pas emmené Eric Maxim Choupo-Moting, qui ne joue plus guère au Bayern.



Mais les Lions Indomptables, cinq fois vainqueurs de la CAN, restent de formidables compétiteurs.



La qualification ne sera pas forcément en jeu lors du choc de la 2e journée entre le Sénégal et le Cameroun, surtout avec la possibilité pour les meilleurs troisièmes de rejoindre les 8es de finale. Mais les deux autres équipes du groupe guetteront un faux pas de l'un d'eux pour rejoindre le second tour.



En Guinée, Kaba Diawara poursuit le travail commencé justement à la CAN précédente, où il avait remplacé Didier Six juste avant le tournoi, et s'appuie sur Serhou Guirassy, le prolifique buteur de Stuttgart, et le petit prodige Ilaix Moriba (RB Leipzig), formé au Barça.



La Gambie, toujours coachée par le Belge Tom Saintfiet, aura du mal à réitérer son exploit d'il y a deux ans, où elle avait atteint les quarts de finale dès sa première participation. Elle a perdu quelques cadres comme Mohamed Jallow Mbye, son patron du milieu de terrain, mais ses U20 ont été finalistes de la CAN, justement contre le Sénégal.