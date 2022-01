CAN Cameroun 2021 : Les numéros de maillot des Lions sont dévoilés…

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé ce jeudi matin le numéro de maillot que portera chaque Lion du Sénégal lors de la CAN Cameroun 2021. Une liste sans véritable surprise puisque la plupart des joueurs auront le même dossard que lors des derniers matches.



Les numéros des Lions à la CAN 2021 sont :



1: Sény Dieng



2: Saliou Ciss



3: Kalidou Koulibaly



4 : Pape Abou Cissé



5 : Idrissa Guèye



6 : Nampalys Mendy



7 : Keïta Baldé



8 : Cheikhou Kouyaté



9 : Boulaye Dia



10 : Sadio Mané



11 : Habib Diallo



12 : Fodé Ballo-Touré



13 : Joseph Lopy



14 : Abdoulaye Seck



15 : Bamba Dieng



16 : Édouard Mendy



17 : Pape Matar Sarr



18 : Ismaïla Sarr



19 : Famara Diédhiou



20 : Bouna Sarr



21 : Ibrahima Mbaye



22 : Abdou Diallo



23 : Alfred Gomis



24 : Moustapha Name



25 : Mamadou Loum Ndiaye



26 : Pape Guèye



27 : Mame Baba Thiam



28 : Alioune Badara Faty