CAN Cameroun 2021 / Fanzone Yoff : quand l’espoir des supporters de voir les lions remporter la coupe s’amenuise…

Après le match nul entre le Sénégal et la Guinée, vendredi passé, les lions de la Téranga ont encore été tenus en échec par le Malawi (0-0). Le désespoir était la chose la mieux partagée, après 90 minutes de jeu sans but de nos lions, malgré la qualité de leur jeu, et une large domination. L’ambiance était stable durant toute la rencontre et les supporters n’espèrent plus que les lions remportent la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021.