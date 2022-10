CAN Beach Soccer 2022 : Le Sénégal explose l’Ouganda (10-1) pour son entrée en lice !

Le Sénégal conserve ses bonnes vieilles habitudes en Beach Soccer, c’est-à-dire dominer et vaincre ses adversaires. Ce samedi à Maputo, les Lions ont marqué les esprits en s’imposant sur un score fleuve, 10 -1 face à une sélection ougandaise inexistante.Opération reconquête du titre bien lancée par le sélectionneur, Mamadou Diallo qui a vu son poulain Seydina Mandione Laye Diagne, inscrire un quadruplé après l’ouverture du score par le défenseur sénégalais, Mamadou Sylla. À noter la belle entrée en jeu du serial buteur de la sélection, Raoul Mendy, auteur d’un doublé pour lancer sa CAN…Une victoire d’entrée pour les champions d’Afrique en titre qui préserve leur invincibilité en Afrique depuis plus de six ans et font le plein de confiance avant de jouer contre l’Égypte ce dimanche à 12h00 Gmt.Une victoire face aux égyptiens permettrait d’ores et déjà au Sénégal d’assurer la qualification au prochain tour avant même de jouer contre Madagascar ce lundi (13h30 Gmt.)