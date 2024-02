CAN-2025: "accord de principe" pour une tenue en juillet-août 2025 (responsable)

La Confédération africaine de football (CAF) a donné son accord de principe pour que la prochaine Coupe d'Afrique se tienne en juillet-août 2025 au Maroc, a indiqué lundi à l'AFP un responsable de l'instance sportive basée au Caire.



Début février, le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait refusé de donner une date pour la CAN repoussée après avoir été initialement prévue en janvier-février 2025. Sa tenue en été interviendra alors que la Fédération internationale (Fifa) organise son premier grand Mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis.



Lundi, un responsable du comité en charge des compétitions a affirmé à l'AFP sous le couvert de l'anonymat qu'il y avait "un accord de principe entre la CAF et la Fédération marocaine de football pour que la CAN se tienne durant l'été, plus précisément en juillet et en août" 2025.



"Cet accord a été trouvé sous l'égide de la Fifa après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire", a-t-il poursuivi.



"Les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025", a-t-il conclu.



Les deux précédentes CAN ont déjà été décalées. La CAN-2021 s'est jouée en janvier-février 2022 au Cameroun, et la dernière Coupe d'Afrique en date, toujours officiellement baptisée CAN-2023, avait commencé le 13 janvier en Côte d'Ivoire avant d'être remportée par le pays hôte il y a une semaine.



Par ailleurs les qualifications pour la CAN-2025 n'ont toujours pas commencé. Un tour préliminaire est programmé du 18 au 26 mars selon le calendrier de la CAF.



La CAN-2027 doit être organisée dans trois pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.