CAN 2025 : Le Nigéria et le Bénin en passe de doubler la Guinée pour l’organisation du tournoi ?

Selon une information relatée par Thenewsguru.com, le président de la fédération nigériane de football, Amaju Pinnick a déclaré lors d’un entretien avec la presse locale nigériane, que le Nigéria et le Bénin pourraient co-organiser la Coupe d’Afrique des Nations 2025. »



Mieux, le président de la fédération nigériane a même fait part du feu vert donné par le ministre des sports du Nigéria qui verrait d’un bon œil cette co-organisation qui serait quand même fatale à la Guinée.



Dans ce sens, il a été aussi évoqué la possibilité de voir la Confédération Africaine de Football retirer le droit d’organisation de la CAN 2025 pour des motifs que l'on ignore pour le moment.



On est désormais assez loin de la piste d’une co-organisation entre le Sénégal et sa voisine Guinéenne. Une idée qui avait été officieusement effleurée par les autorités en charge du football sénégalais, sans pour autant avancer sur ce terrain glissant.



Toujours est-il que le Nigéria et le Bénin sont déjà passés à l’offensive selon Amaju Pinnick qui a avoué lors de cette interview : « Nous sommes en train de faire une offre pour une co-organisation du tournoi avec la République du Bénin…



D’après le patron du football nigérian : « Il est grand temps que le Nigeria accueille un tournoi international car il y a de nombreux avantages à l’organisation de telles compétitions… Nous sommes convaincus d’obtenir le feu vert de la CAF », a-t-il ajouté.



Une fois actée, cette co-organisation serait terrible pour la Guinée qui, pour le moment, ne présenterait pas toutes les conditions requises pour tenir une bonne CAN en 2025.



Pour rappel, le Nigeria avait réussi une belle co-organisation avec le Ghana lors de la CAN 2000…