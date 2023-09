CAN 2024, la dernière pour Idrissa Gana Guèye ? Voici la réponse du joueur…

La prochaine coupe d’Afrique des Nations de football Côte d’Ivoire 2024, sera-t-elle la dernière pour Idrissa Gana Guèye ? À cette question, le milieu de terrain des Lions qui est au crépuscule de sa carrière a donné une réponse assez nuancée. Gana Guèye (34 ans) pense que du moment qu’il aura la motivation et l’envie en plus d'une bonne sensation physique, il continuera. Cependant, après avoir joué au moins six CAN et deux coupes du monde avec les Lions, rien n’est gravé dans le marbre, d’après lui…