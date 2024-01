CAN 2024 : Youssouf Sabaly et Ballo-Touré inaptes, Gana et Pape Matar incertains contre la Gambie …

Lors de la conférence de presse précédant le derby entre le Sénégal et les voisins gambiens, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé a fait le point sur la condition physique des joueurs ce dimanche. « Gana est de retour, bien qu'il ne soit pas à 100%. Je peux compter sur lui. Nampalys Mendy a fait un travail considérable et il est prêt aujourd'hui.



Quant à Pape Matar, la blessure était plus effrayante que grave, mais nous avons préféré le ménager. Nous sommes optimistes quant à Sabaly et Fodé Ballo Touré... Nous espérons les récupérer la semaine prochaine », a-t-il déclaré à moins de 24 heures de l'entrée en lice des Lions du Sénégal contre la Gambie lors de cette CAN 2024.