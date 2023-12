CAN 2024 : Trois arbitres sénégalais sélectionnés par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des arbitres principaux, assistants et des arbitres VAR choisis pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui débutera le 13 janvier en Côte d'Ivoire. Ainsi, Issa Sy, Nouha Bangoura et Djibril Camara auront l'honneur de représenter le Sénégal.

Sur les 26 arbitres principaux inscrits, un seul est sénégalais, à savoir Issa Sy. Cet international sénégalais, qui avait déjà été retenu lors du Mondial des moins de 17 ans, va participer à la compétition majeure du football africain.

La CAF a également inclus 30 arbitres assistants dans cette liste, parmi lesquels figurent les deux autres Sénégalais, Nouha Bangoura et Djibril Camara. Cependant, aucun arbitre sénégalais n'a été retenu parmi les 12 arbitres VAR sélectionnés pour cette 34ème édition de la CAN.