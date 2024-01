CAN 2024 : Sénégalais et Ivoiriens ont déjeuné ensemble pour livrer un message de paix au-delà de la rencontre qui les oppose

En effet, constatant quelques dérives liées à cette CAN en terre ivoirienne, le GIMA en sa qualité de médiateur, a voulu réunir les deux peuples au-delà de cet événement sportif pour apaiser les tensions. Ainsi, Sénégalais et Ivoiriens ont délivré un message de paix tout en souhaitant que les relations fraternelles qui lient les deux pays soient préservées au-delà de cette rencontre.

Le Groupe d’Initiatives pour une Médiation à l’Africaine (GIMA) a organisé un déjeuner ce 29 décembre 2024 dans un restaurant de la place entre Sénégalais et Ivoiriens à l’occasion de la rencontre qui oppose ces deux nations comptant pour les huitièmes de finale de la CAN.Des supporters sénégalais et ivoiriens ont mangé, bu et discuté autour du thème : « que l’enjeu ne tue pas le jeu pour une fraternité sauvegardée. »