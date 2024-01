CAN 2024 : Pour la première fois, le derby opposera la Guinée à un Sénégal champion d’Afrique…

Au fil de leurs 46 rencontres toutes compétitions confondues, le Sénégal a remporté 22 victoires, concédé 11 matchs nuls et subi 13 défaites face à la Guinée Conakry. Avec un total de 65 buts marqués et 53 encaissés lors de ces matchs assez prolifiques, ces confrontations ont souvent eu lieu dans divers contextes tels que la coupe Amilcar Cabral, des rencontres amicales, ainsi que des matchs de qualification à la CAN et des phases finales de la Coupe d’Afrique. Le bilan global penche nettement en faveur du Sénégal. Un Sénégal champion d’Afrique que la Guinée va croiser ce mardi (17h00 GMT), pour la première fois, avec ce statut particulier.



Dans le Groupe C de la mort, le Syli national de la Guinée a remporté une victoire précieuse ce vendredi contre les Scorpions de la Gambie sur le score de (1-0.) Suite à cette courte mais importante victoire, le sélectionneur guinéen, Kaba Diawara, se projette déjà sur le prochain match contre les Lions de la Téranga. Selon le coach guinéen, Kaba Diawara, son équipe qui compte quatre points, jouera pour terminer en tête du Groupe, devant le Sénégal qui en a six. Ces propos font écho à ceux d'Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, qui espère réaliser un sans-faute dans le groupe C et se qualifier plus sereinement pour les huitièmes de finale. Le derby entre les deux pays voisins est déjà lancé !



Avec ses cadres expérimentés (Kouyaté, Gana Gueye, Sadio Mané, Édouard Mendy) et sa jeunesse dorée (Pape Matar, Jakobs, Lamine Camara, Pape Gueye, Ilimane Ndiaye etc), la sélection des Lions de la Téranga est considérée comme l'une des meilleures équipes africaines du moment. Forts de leur talent, de leur expérience et surtout de leur statut de champions d’Afrique en titre, les Sénégalais aborderont ce match avec un statut bien différent de celui de la CAN 2022. Il convient de rappeler que les Guinéens avaient réussi à accrocher les futurs vainqueurs du tournoi sur un score de (0-0.) Cette fois-ci ce sera une autre paire de manche pour la Guinée qui devra faire nettement mieux que contre le Cameroun et la Gambie pour espérer battre les Lions.



Toutefois, il est bon de souligner que le Syli National, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, cherche également à briller dans cette compétition. Les Guinéens comptent sur des joueurs talentueux tels que Naby Keïta, leur capitaine, François Kamano et leur buteur maison, Ibrahima Bayo, pour mener l'équipe le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique. Bien que moins médiatisée que son adversaire sénégalaise, l'équipe guinéenne possède un potentiel indéniable et peut créer la surprise. Quoi qu'il en soit, ce choc promet d'être un spectacle passionnant pour les amateurs de football qui seront servis !





Résumé des matchs entre le Sénégal et la Guinée Conakry toutes compétitions confondues :



- 1963 (amical) : Sénégal 1-1 Guinée Conakry

- 1965 (Qualifications CAN) : Sénégal 2-0 Guinée Conakry

- 1965 (Qualifications CAN) : Sénégal 3-1 Guinée Conakry

- 1966 (amical) : Sénégal 0-5 Guinée Conakry

- 1967 (Qualifications CAN) : Sénégal 0-3 Guinée Conakry

- 1967 (Qualifications CAN) : Sénégal 4-1 Guinée Conakry

- 1967 (Qualifications CAN) : Sénégal 2-1 Guinée Conakry

- 1969 (Qualifications CAN) : Sénégal 3-4 Guinée Conakry

- 1969 (Qualifications CAN) : Sénégal 1-1 Guinée Conakry

- 1970 (amical) : Sénégal 1-3 Guinée Conakry

- 1970 (amical) : Sénégal 0-4 Guinée Conakry

- 1970 (Qualifications CAN) : Sénégal 0-1 Guinée Conakry

- 1970 (Qualifications CAN) : Sénégal 0-0 Guinée Conakry

- 1977 (amical) : Sénégal 1-0 Guinée Conakry

- 1980 (amical) : Sénégal 1-0 Guinée Conakry

- 1981 (amical) : Sénégal 0-1 Guinée Conakry

- 1982 (amical) : Sénégal 1-1 Guinée Conakry

- 1983 (amical) : Sénégal 1-0 Guinée Conakry

- 1984 (amical) : Sénégal 1-0 Guinée Conakry

- 1987 (Qualifications CAN) : Sénégal 4-0 Guinée Conakry

- 1987 (Qualifications CAN) : Sénégal 0-0 Guinée Conakry

- 1994 (CAN) : Sénégal 2-1 Guinée Conakry

- 1999 (amical) : Sénégal 1-0 Guinée Conakry

- 1999 (amical) : Sénégal 1-0 Guinée Conakry

- 2000 (Qualifications CAN) : Sénégal 0-1 Guinée Conakry

- 2004 (amical) : Sénégal 1-1 Guinée Conakry

- 2006 (CAN) : Sénégal 3-2 Guinée Conakry -2007 (amical) : Sénégal 3-1 Guinée Conakry

-2011 (amical) : Sénégal 3-0 Guinée Conakry -2011 (amical) : Sénégal 4-1 Guinée Conakry

-2013 (amical) : Sénégal 1-1 Guinée Conakry -2022 (CAN) : Sénégal 0-0 Guinée Conakry -2024 (CAN) : Sénégal ?? Guinée Conakry





Mouhamadou Moustapha GAYE