CAN 2024 : Les possibles adversaires du Sénégal en huitièmes...

Le Sénégal se prépare à affronter des défis de taille lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Selon leur performance dans le groupe C, les Lions de la Teranga pourraient se retrouver face à plusieurs adversaires redoutables.



En cas de première place dans le groupe C, le Sénégal pourrait croiser le fer avec l'une des équipes suivantes : la Côte-d'Ivoire, l'Égypte ou le Ghana. Ces trois nations qui ont une riche histoire dans le football africain notamment l’Égypte, finaliste de la dernière édition remportée par le Sénégal.



Cependant, si le Sénégal termine à la deuxième place de son groupe, donc en cas de défaite face à la Guinée Conakry, les Lions pourraient hériter du Nigeria en huitièmes de finale. Cette rencontre promettrait une confrontation intense entre deux des puissances du football africain. Le Nigeria, avec son palmarès impressionnant et ses talents individuels, serait sans aucun doute un adversaire redoutable pour les champions d’Afrique en titre.



La route vers les quarts de finale de la CAN 2024 ne sera pas facile pour le Sénégal, quel que soit l'adversaire qui se dressera sur son chemin. Les supporters sénégalais espèrent que leur équipe nationale, forte de son expérience et de sa qualité de jeu, sera en mesure de relever ces défis et de continuer à progresser dans la compétition.