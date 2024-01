CAN 2024 : Les chiffres clés d'une première étape de groupes sans précédent !

La phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 s'est conclue le mercredi 24 janvier 2024, marquant la fin d'une remarquable première partie caractérisée par des revirements de situation exceptionnels, une profusion de buts et d'énormes surprises. Avec la performance historique du Sénégal, l'élimination précoce du Ghana, de l'Algérie et de la Tunisie...



Au total, 36 rencontres ont été disputées depuis le début de la compétition par les 24 équipes réparties en six groupes distincts. Durant les phases de groupes de la CAN 2023, un total de 89 buts a été inscrit, ce qui équivaut à une moyenne de 2,5 buts par match. La Guinée équatoriale a été l'équipe la plus prolifique avec 9 réalisations, suivie par le Sénégal (8) et le Cap-Vert (7). La Gambie, le Mozambique et la Guinée-Bissau ont encaissé le plus grand nombre de buts (7 chacun). Trois rencontres se sont soldées par un score nul (0-0.)



Au total, selon les statistiques officielles, 115 cartons jaunes et 4 cartons rouges ont été distribués. Les rencontres de cette 34e édition de la CAN ont également été marquées par 1004 fautes ou actes d'anti-jeu sifflés par les arbitres. Il est important de rappeler que 68 arbitres au total, dont 26 arbitres centraux, 30 assistants et 12 officiels de la VAR, officient lors de ce tournoi. Ils ont également signalé 112 hors-jeux et accordé 329 corners.



Emilio Nsué, attaquant de la Guinée équatoriale, est actuellement le meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations dont un triplé. L'équipe équato-guinéenne se distingue également en tant qu'équipe la plus prolifique. En ce qui concerne la meilleure défense, le Sénégal, le Nigeria et le Maroc n'ont encaissé qu'un seul but chacun après trois matchs disputés.



Ces statistiques témoignent de l'intensité et de la compétitivité de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, où les équipes se sont battues ardemment sur le terrain. Le Sénégal s'est illustré lors des phases de poules de la CAN 2023 en réalisant un sans-faute (3 victoires en 3 matchs, une première historique !)



L'Algérie et le Ghana ont été éliminés dès les phases de groupes de la CAN 2023, sans remporter le moindre match. Ces deux sélections ont rompu leur contrat avec leurs entraîneurs respectifs, Djamel Belmadi et Chris Hughton, en plus du sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, qui a démissionné suite à l'élimination des Scorpions.



Lors de cette phase de poules inédite dans l'histoire de la CAN, la Côte d'Ivoire a subi sa plus lourde défaite (4-0) en Coupe d'Afrique des Nations, contre la Guinée équatoriale. Après une victoire sur la Guinée-Bissau et une défaite contre le Nigeria, les Éléphants se sont qualifiés grâce à la victoire du Maroc (1-0) sur la Zambie. L'entraîneur Jean-Louis Gasset a été limogé de son poste, laissant Emerse Faé et Guy Demel prendre le relais pour affronter le Sénégal.



