CAN 2024 : Le tableau complet des quarts de finale, le Nigeria et la Côte-d’Ivoire face aux outsiders…

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 entre dans une phase cruciale avec les quarts de finale qui réservent des affrontements passionnants. Outre le match très attendu entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et le Mali, trois autres rencontres captivent l'attention des amateurs de football.

En effet pour la première fois de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations l’Égypte, la Tunisie (au premier tour), le Maroc et l’Algérie (au premier tour) sont tous éliminés dès les huitièmes. Sans oublier la sortie du Sénégal ou encore du Cameroun et du Ghana tous passés à la trappe.

Les quarts de finale de la CAN 2024 promettent donc d'offrir des rencontres palpitantes, avec des résultats surprenants qui pourraient continuer à susciter l’étonnement. Les Super Eagles du Nigeria, après leur victoire éclatante contre le Cameroun (2-0), se trouveront face à l'Angola dans un duel qui s'annonce intense.

Les « Palancas Negras » ont connu une progression remarquable ces dernières années sur la scène africaine. Victor Osimhen, le lauréat du Ballon d'Or africain 2023, sera une fois de plus en action au stade Félix Houphouët-Boigny.

D'autre part, dans une opposition plus équilibrée, la République démocratique du Congo (RDC) affrontera le Sily national au stade Alassane Ouattara, dans un match où les deux équipes chercheront à se qualifier pour les demi-finales.

Enfin, l'Afrique du Sud, grâce à une performance exceptionnelle réalisée avec un succès retentissant sur le Maroc (2-0) et se mesurera aux requins bleus du Cap-Vert. Attention aux surprises, la Côte-d’Ivoire et le Nigeria sont d’ores et déjà prévenus.





vendredi 2 février (17h00)Nigeria-Angolavendredi 2 février (20h00)RD Congo-Guinéesamedi 3 février (17h00)Mali-Côte d'Ivoiresamedi 3 février (20h00)Cap Vert-Afrique du Sud