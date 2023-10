CAN 2024 : Le Sénégal hérite d'un groupe de feu avec des derbys contre la Gambie et la Guinée en sus du Cameroun

La confédération africaine de football (CAF) a organisé la cérémonie de tirage au sort de la 34eme édition de la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024 prévu du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. Sous la houlette de plusieurs stars du football africain dont Sadio Mané, Achraf Hakimi et John Obi Mikel, les 24 meilleurs équipes du continent ont pris connaissance de leurs adversaires. C’est ainsi que le pays hôte, la Côte d’Ivoire se s'est naturellement retrouvée dans le groupe A en compagnie des Supers Eagles du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée Bissau. Une poule loin d’être déséquilibré qu’il n’y paraît.



Le Sénégal, champion d’Afrique en titre s’est retrouvé dans un groupe C extrêmement serré avec des retrouvailles attendues contre le Cameroun, la Gambie et la Guinée Conakry. Il faut dire que Didier Drogba a eu la main assez lourde au moment de tirer la fameuse boule. Les Lions de la Teranga qui vont jouer contre le Cameroun le 16 octobre prochain en amical, auront une belle occasion de jauger les hommes de Rigobert Song avec la phase finale de la CAN. Enfin, le Syli national de Naby Keita qui avait déjà affronté le Sénégal en phase de poule, lors de la dernière CAN (0-0), revient sur le tableau pour un derby ouest africain explosif. L’autre gros derby qui attend le Sénégal c’est l’affiche avec les scorpions de la Gambie qui avaient atteint les quarts de finale de la CAN 2022.



Ce tirage au sort a également offert des duels qui s’annoncent épiques dans le groupe B où le Ghana, l’Égypte, le Cap-Vert et la Mozambique vont lutter pour sortir de la phase de poule. L’Algérie, la Tunisie et le Maroc s’en sortent à bon compte avec des groupes qu’on peut qualifier de jouables.