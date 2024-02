CAN 2024 : Le Nigeria en finale, au bout du suspense !

Le Nigeria se qualifie pour la finale de la CAN 2024 après une rencontre intense et éprouvante contre l'Afrique du Sud (1-1, 4-2 aux tirs au but.)

Les Super Eagles ont ouvert le score en seconde période grâce à un penalty converti par Troost-Ekong, mais ils ont été rattrapés en fin de match par un autre penalty transformé par Mokoena, dans un scénario incroyable.

Finalement, c'est lors de la séance des tirs au but que les Bafana Bafana ont été vaincus. Les Nigérians, qui aspiraient à atteindre la finale pour espérer remporter leur 4e titre continental, ont dû se battre avec acharnement pour se défaire d'une équipe sud-africaine qui avait montré de belles performances en éliminant le Maroc et le Cap-Vert lors des tours précédents.

Le Nigeria peut maintenant rêver de remporter le trophée pour la quatrième fois, après ses victoires en 1980, 1994 et 2013. Le vainqueur du match entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo aura un défi de taille lors de la finale prévue ce dimanche 11 février...