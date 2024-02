CAN 2024 : La Côte d'Ivoire domine la RDC et rejoint le Nigéria en finale !

Le Nigéria et la Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024. Ce mercredi 7 février, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, la Côte d'Ivoire a remporté une victoire méritée contre la République démocratique du Congo. Le seul but de la rencontre a été marqué par Sébastien Haller, sur une magnifique reprise de volée.

Les Éléphants affronteront donc le Nigéria en finale, qui se déroulera à domicile ce dimanche à 20h00 GMT, pour un dernier acte inédit. Les Éléphants, qui ont créé la surprise à domicile en éliminant le tenant du titre, le Sénégal, visent leur troisième victoire en Coupe d'Afrique des Nations, après leurs sacres en 1992 et 2015...