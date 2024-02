CAN 2024 : La CAF sanctionne l’arbitre du match Sénégal vs Côte d’Ivoire !

L'arbitre Pierre Ghislain Atcho a été confronté à une situation difficile lors du match opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Malheureusement pour lui, sa performance controversée lors de cette rencontre a conduit à des conséquences sévères de la part de la commission arbitrale de la Confédération africaine de football (CAF.)

En effet, la commission arbitrale de la CAF a pris une décision radicale en renvoyant Pierre Atcho de la compétition et en remerciant l'ensemble de l'équipe de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) qui officiait ce jour-là. Cette sanction est une véritable claque pour l'arbitre africain et ses collègues qui ont manqué leur dernier match entre le carton rouge non attribué à Sadio Mané, le penalty non sifflé sur Ismaïla Sarr et surtout la position de hors-jeu non signalé sur l’action ayant conduit au penalty ivoirien… Ces erreurs ont suscité une vague de mécontentement et de critiques, remettant en question l'intégrité de l'arbitrage dans cette compétition.