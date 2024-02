CAN 2024 : La CAF dévoile l’équipe type sans aucun sénégalais…

Quelques jours après le clap de fin de la 34eme édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN ), la confédération Africaine de football (CAF) a publié son onze type avec les meilleurs joueurs de la compétition. Une équipe qui reflète assez bien les performances des uns et des autres même si aucun Sénégalais n’a été retenu dans ce dream team. L’élimination prématurée du Sénégal en huitièmes de finale est passée par là.



Avec sa brillante performance en quart de finale avec quatre arrêts effectués contre le Cap-Vert, aux tirs au but, en plus d’un rôle crucial au cours de la « petite finale », le portier sud-africain, Ronwen Williams, médaillé en bronze, a été choisi comme portier le plus décisif de cette coupe d’Afrique.



Le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique, William Troost-Ekong (Nigeria), finaliste malheureux occupe naturellement le poste de défenseur central à côté du capitaine de la RDC, Chancel Mbemba. Sur les côtés, l’ivoirien Ghislain Konan à gauche et Ola Aïna à droite ont été nommés.



Les deux autres hommes forts de la sélection ivoirienne Franck Kessié et Jean Michaël Seri sont également dans ce onze type avec le Sud africain Makoena pour former le trio au milieu de terrain. Le meilleur artificier de la CAN, Emilio Nsue (5 buts), est entouré par Yoane Wissa (RD Congo) et Ademola Lookman.



Gardien de but : Ronwen Williams (Afrique du Sud)



Défenseurs : Ola Aina - Arrière droit (Nigeria), Ghislan Konan - arrière gauche (Côte d'Ivoire), William Troost-Ekong (Nigeria), Chancel Mbemba - défenseur central gauche (RD Congo)



Milieux de terrain : Teboho Mokoena (Afrique du Sud), Jean Michael Seri (Côte d'Ivoire), Franck Kessie ( Côte d'Ivoire),



Attaquants : Yoane Wissa (RD Congo), Ademola Lookman (Nigeria), Emilio Nsue (Guinée équatoriale)