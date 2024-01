CAN 2024 : L’Égypte frôle la catastrophe face au Mozambique

La rencontre entre l'Égypte et le Mozambique a failli tourner à la catastrophe pour les Égyptiens. En effet, le Mozambique était sur le point de réaliser un exploit en remportant sa première victoire en phase finale de la CAN. Cependant, les pharaons en ont décidé autrement et ont réussi à égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel, obtenant ainsi un match nul (2-2.)

Après avoir été mené (1-0), le Mozambique a repris l'avantage en marquant deux buts en trois minutes, renversant ainsi la situation et faisant planer la menace d'une défaite pour l'Égypte. C’était sans compter sur les Égyptiens qui ont fait preuve de détermination et ont réussi à revenir au score à la 90+5 grâce à un penalty inespéré, converti par Mohamed Salah.

Malgré ce résultat (2-2), on peut parler d’un mauvais départ pour l'Égypte dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les obstacles seront nombreux et rien ne sera facile lors de cette 34ème édition du tournoi. Logés dans le groupe B avec le Cap-Vert, le Ghana et le Mozambique, les pharaons devront maintenant se ressaisir et améliorer leurs performances lors des prochains matchs.