CAN 2024 : L’Afrique du Sud remporte la petite finale et brise les rêves de la RDC

La 34e édition de la Coupe des Nations a connu un dénouement captivant lors de la petite finale qui opposé ce samedi, l’Afrique du Sud à la République démocratique du Congo. Les spectateurs ont été témoins d'un match extrêmement indécis. Finalement, ce sont les Bafana Bafana de l’Afrique du Sud qui ont réussi à décrocher la médaille de bronze au bout de la séance de tirs au but (0-0, tab 6-5.)

Les Léopards ont dominé leur adversaire pendant les 90 minutes de jeu, se créant de nombreuses occasions. Cependant, ils ont été incapables de concrétiser leurs actions, laissant ainsi l'opportunité à l’Afrique du Sud de prendre le dessus aux tirs au but grâce à leur excellent gardien de but Williams, auteur de deux arrêts décisifs, les Bafana Bafana continuent leur renouveau et retrouvent le sommet du sport africain.

Maintenant, les regards se tournent vers la finale tant attendue, qui opposera deux grandes nations du football africain, la Côte-d’Ivoire et le Nigeria ce dimanche à 20h00 GMT.