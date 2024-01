CAN 2024 : Coup de tonnerre, l’Égypte de Mohamed Salah éliminé par la RDC !

Après le Ghana, l’Algérie et la Tunisie qui sont sortis dès le premier tour de la CAN 2024, puis l’élimination du Cameroun en huitièmes de finale, un autre géant du football africain est tombé. L’Égypte, finaliste de la CAN 2022, est tombé ce dimanche face à une surprenante sélection de la RD Congo.

La séance des tirs au but a vu la RDC l'emporter sur l'Égypte (1-1, tab 7-8) ce dimanche soir. Meschack Elia a marqué en premier pour les Congolais, suivi de l'égalisation de Mostafa Mohamed pour les Pharaons. Les Léopards se préparent à affronter la Guinée en quart de finale.