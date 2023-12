CAN 2024 : Ces champions d’Afrique sénégalais qui n’iront pas défendre leur titre à Yamoussoukro…

Quant à Alfed Gomid, prêté au FC Lorient de Bamba Dieng, il a participé à la CAN 2019 et à celle de 2021, mais n'a joué aucune minute !

Saliou Ciss, meilleur arrière gauche de la CAN 2021, se retrouve sans club depuis près de deux ans, une énigme pour de nombreuses personnes qui ne comprennent pas comment il a pu dégringoler aussi rapidement. Parmi les champions d'Afrique, on peut également mentionner Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Name et Ibrahima Mbaye, qui ont tous disparu des radars de la tanière.