CAN 2023 : L' inattendue élimination des Lions de la Téranga peut-elle s'expliquer ?

La rencontre de football tant attendue la veille, entre les Lions du pays de la Téranga et l'équipe des Éléphants de la Côte d'Ivoire, s'est terminée par la surprenante élimination des joueurs du Sénégal à l'issue des tirs aux buts sur fond de suspens insoutenable, mais captivant. Alors que le choc est encore dur à encaisser pour beaucoup, des personnalités sénégalaises du domaine sportif tentent d'expliquer ce retournement de situation qui semblait jusqu'à hier impossible à envisager.

Après un long parcours magistral qui a eu pour effet de forger sa réputation parmi tant d'autres équipes participants à cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de l'année 2023, le Sénégal s'est vu freiné dans sa trajectoire en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire, pays hôte de l'événement.

Pourtant bien parti avec un score de 1-0 grâce au but fascinant de Habib Diallo après seulement 3 minutes de jeu, les Éléphants, dont l'espoir semblait peu à peu se faner, parviendront à égaliser avec l'intervention immaculée de Franck Kessié, numéro 8, à la 86e minute. Remontés à bloc, les deux camps se sont férocement tenu tête, protégeant avec dévotion leur goal respectif. En revanche, c'est aux tirs au but que l'on parviendra à les départager. En raison du tir manqué de Moussa Niakhaté, les éléphants sortent victorieux d'un long combat acharné (1 - 1, 5 - 4 t.a.b.).

Ainsi, la surprise est de mauvais goût pour beaucoup. Car, à l'opposé de son adversaire - la Côte d'Ivoire - dont les rencontres n'étaient pas toujours à son avantage, le Sénégal, lui, a prouvé à maintes reprises son dévouement à chaque match. Et donc, qu'est ce qui a fait la différence, hier soir?

" 𝘾𝙚 𝙣'𝙚𝙨𝙩 𝙣𝙞 𝙥𝙝𝙮𝙨𝙞𝙦𝙪𝙚, 𝙣𝙞 𝙩𝙖𝙘𝙩𝙞𝙦𝙪𝙚, 𝙘'𝙚𝙨𝙩 𝙖𝙪 𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡 "

Pour l'ancien international et ex coach adjoint de Caen, Pape Fall, "les leaders n'ont pas su prendre leurs responsabilités dans les moments fatidiques." Il explique : "À un moment donné, on met le coaching de côté et on prend les choses en main sur le terrain. Ça manque dans cette sélection du Sénégal." Outre des ennuis de leadership, monsieur Fall souligne également d'autres défauts en rapport avec la psychologie, une branche parfois très oubliée dans le milieu du sport. Selon lui, le carton jaune pris par Sadio Mané a porté un coup dur au mental de l'équipe, un détail subtil que les Éléphants ont pu percevoir. "Cela a permis aux Ivoiriens de revenir dans le match ", il cite avant d'ajouter, " Ils ont vu que le doute s'est installé chez les Sénégalais après le carton de Sadio Mané. Ils ont compris que l'on était en train de baisser sur le plan mental et sont venus haut nous chercher."

Les paroles de Pape Fall rejoignent celles de l'ancien attaquant des lions, Henri Camara, qui est tout aussi d'accord que le mental était le réel outil à user pour tenir ce match face à la Côte d'Ivoire. D'après lui, les Lions ont été trop confiants juste après le premier but. "Après l'ouverture du score, il fallait chercher à tuer le match. Malheureusement, on a arrêté de jouer pour chercher à conserver un résultat. La Côte d'Ivoire qui devait être dans le doute, continuait à jouer tranquillement sans pression ", a-t-il exprimé.

𝙈𝙖𝙪𝙫𝙖𝙞𝙨 𝙖𝙧𝙗𝙞𝙩𝙧𝙖𝙜𝙚

S'agissant de l'opinion de Malickou Diakhaté, l'ex-défenseur des Lions, l'explication derrière l'élimination du Sénégal de la huitième de finale par la Côte d'Ivoire, diffère des deux précédentes. À ses yeux, la problématique revient à un mauvais arbitrage. Une observation que bien des internautes sénégalais ont aussi révélée en ligne.

Loin de trouver des excuses aux Lions de la Téranga pour leur défaite, monsieur Diakhaté tient tout de même à faire savoir ceci : " Le dénominateur commun de ce match, c'était l'arbitre. Il pouvait signaler pénalty sur l'action de Ismaïla Sarr. " Une plainte similaire à celle du joueur nommé Krépin Diatta, qui s'est récemment emporté sur le refus de l'arbitre de jeter un coup d'oeil sur la VAR.