CAN 2022 : Victoire historique des Comores qui éliminent le Ghana dès la phase de poules.

L'équipe nationale de football des Comores a fait coup double en marquant ses premiers buts en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et en décrochant une première victoire, contre le Ghana. Un succès 3-2 qui élimine les Black Stars, auteurs d’une triste compétition avec un point pris en trois rencontres.



L'équipe Comorienne peut encore rêver d’une qualification en huitième de finale comme meilleur troisième. Classé 3ème du groupe C avec 03 trois points, derrière le Gabon (05 pts) et le Maroc (07pts) l'espoir reste permis.



Par contre, pour la première fois de leur histoire, les Ghanéens ne franchiront pas la phase de groupes d'une CAN...