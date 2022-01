CAN 2022 / Sénégal vs Cap-Vert : Tous les joueurs sénégalais ont été testés négatifs à la Covid-19...

À 48 heures du match de huitième de finale entre le Sénégal et le Cap-Vert, tous les tests effectués sur les joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal, sont revenus négatifs. Idem pour l'ensemble du Staff technique et médical dont les membres ont reçu le feu vert du cabinet médical en charge de ces tests PCR.



Une information officiellement confirmée par la fédération sénégalaise de football FSF) à travers un communiqué publié ce dimanche depuis le Cameroun. « La FSF informe qu’à la suite des tests PCR obligatoires faits ce dimanche 23 janvier 2022, soit 48 heures avant le match officiel Sénégal-Cap-Vert, comptant pour les 1/8 de finale de la CAN... Les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs. »