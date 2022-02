CAN 2022 / Sénégal vs Burkina Faso : Kalidou Koulibaly va retrouver l'arbitre qui l'avait privé de finale en 2019...

Comme un clin d'œil du destin, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, va retrouver, l'arbitre ethiopien Bamlak Tessema en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2022. Désigné par la CAF pour officier durant le match de demi-finale inédit, Sénégal - Burkina Faso de ce mercredi (19h00 GMT), le très atypique sifflet africain, de par son style d'arbitrage, sa manière de distiller les cartons et sa démarche originale, fera respecter le règlement sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.



Lors de la CAN 2019, à peine deux ans auparavant, le Sénégal et la Tunisie se disputaient le ticket qualificatif à la finale de la CAN Égyptienne. Une rencontre âprement disputée jusqu'à la prolongation et qui avait valu à Kalidou Koulibaly un carton jaune qui lui sera fatal pour la suite de la compétition. En effet, coupable d'une faute de main dans la surface de réparation sénégalaise, Koulibaly avait ainsi provoqué un penalty en faveur de la Tunisie. Lequel pénalty sera d'ailleurs arrêté par Alfred Gomis.



Si le Sénégal avait par la suite arraché la qualification pour la finale, Kalidou Koulibaly qui avait fini de cumuler un second carton jaune, était disqualifié pour disputer le dernier acte contre l'Algérie. Une sanction qui avait privé le défenseur central de sa première finale de CAN. Certes, Bamlak Tessema avait appliqué au pied de la lettre le règlement, arborant un grand sourire (comme à son habitude) au moment de brandir le petit carré jaune, signe d'avertissement.



Avec au moins trois joueurs sénégalais (Nampalys Mendy, Saliou Ciss et Pape Guèye) sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune et susceptibles de rater la finale, l'arbitrage sera fortement scruté. L'Éthiopien sera assisté par Ibrahim Abdallah (Soudan) de Gilbert Cheriyot (Kenya) et de Peter kamaku (Kenyan.) Au niveau de la VAR, un trio marocain sera chargé de l'arbitrage vidéo...