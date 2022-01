CAN 2022 : Sadio Mané dans l'équipe type de la 1ère journée avec Naby Keïta...

Après quatre jours de compétition, l'équipe type de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a été dévoilée par la confédération africaine de football (CAF) ce jeudi. À l'issue des 12 matches disputés sur l'étendue du territoire Camerounais, une équipe de type s'est dégagée avec des stars africaines telles que Sadio Mané du Sénégal ou encore Naby Keita de la Guinée et Sofiane Boufal du Maroc. La sélection de la Sierra Leone a aussi été distinguée lors cette première journée avec la nomination du sélectionneur John Keister comme meilleur coach. De même que deux Sierra Léonais, le gardien Mohamed Kamara et le défenseur Steven Caulker qui figurent dans l'équipe type.