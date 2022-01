CAN 2022 : Première victoire historique de la Gambie qui domine la Mauritanie (1-0)

Ablie Jallow a inscrit le premier but de la sélection nationale de Gambie à une phase finale de coupe d'Afrique des Nations (CAN). Un but historique pour une victoire qui restera dans les annales du football gambien.



Dans ce match du groupe F, les Scorpions ont piqué dès la 10ème minute de jeu avant de réussir à conserver leur avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire.



Une belle victoire pour la Gambie, en attendant de croiser le Mali lors de la deuxième journée de la phase de poules. Les mourabitounes auront en face d'eux la Tunisie qui sort d'un match polémique, perdu, 1-0 contre le Mali.