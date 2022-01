CAN 2022 : Le Sénégal vire en tête du groupe B après un pitoyable nul contre le Malawi (0-0)

Une fois de plus le Sénégal a dû puiser dans ses dernières ressources pour aller chercher un résultat face au Malawi, dans le groupe B. Sauf que contre le Malawi, les Lions ont une fois de plus manqué de réalisme, zéro but partout à l'issue du temps réglementaire (0-0)



Comme on s'y attendait, face aux Lions, les Malawites qui avaient une ambition non voilée, c'est-à-dire la qualification, ont développé leur jeu sans complexe, alternant pressing haut, repli défensif en bloc et contre-attaque éclair. Une enthousiasme et une sérénité qui ont fortement gêné les hommes d'Aliou Cissé qui n'ont véritablement jamais réussi à emballer la rencontre.



Malgré les entrées en jeu de Bamba Dieng à la place de Habib Diallo, puis de Famara Diédhiou et Pape Guèye, respectueusement aux places de Nampalys Mendy et Boulaye Dia, la situation ne s'est pas véritablement décantée pour les Lions.



Bien au contraire, les Flames ont joué leur va-tout en fin de partie, mettant la défense sénégalaise sur les rotules. N'eut été la VAR, l'arbitre aurait entériné le pénalty qu'il avait déjà accordé au Malawi, sur une faute présumée du défenseur sénégalais, Bouna Sarr. Fausse alerte, la sentence sera annulée mais le doute persiste. Après avoir aligné son onze de "rêve" Aliou Cissé qui a même changé son système à 4-2-3-1 pour revenir à son 4-3-3, n'a pas réussi à s'imposer face une modeste sélection Malawite.



Néanmoins, le Sénégal finit en tête du groupe B avec cinq points récoltés suite à une victoire contre le Zimbabwe et deux matches nuls blancs contre la Guinée et le Malawi. Des résultats peu reluisants mais suffisants pour permettre aux Lions de ne pas changer de camp de base, Bafoussam précisément dans la ville de Bangou (Tagidor hôtel.) Dans l'autre match, la Guinée a été battue par le Zimbabwe (2-1), une défaite qui arrange les Sénégalais assurés de finir premiers.



En outre, le Sénégal sera assuré de tomber sur une équipe classée troisième dans les groupes A, C ou F. En l'occurrence, le Cap-Vert, le Ghana et ou la Guinée Bissau. Sauf changement, le match de Huitième de fnale des Lions est prévu le 25 janvier, à 11h00, à Bafoussam.