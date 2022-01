CAN 2022 : Le Sénégal se qualifie laborieusement en quart de finale face à un Cap-Vert affaibli...

À l'issue d'un match extrêmement compliqué, les Sénégalais sont difficilement venus à bout du Cap-Vert en huitième de la CAN. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Sadio Mané qui a mis tout le monde d'accord d'une sublime frappe placée sous la lucarne du portier Cap-verdien (1-0.) Le deuxième but de la rencontre a été inscrit par Ahmadou Bamba Dieng qui a entériné la victoire sénégalaise (2-0.)



Auparavant, l'expulsion de Patrick Andrade à la 21ème minute de jeu après une grosse faute sur le marseillais Pape Guèye, avait permis aux Lions de se remettre dans le match à la faveur de cette supériorité numérique ainsi acquise. Néanmoins, face à la combativité des Cap-verdiens, il aura fallu attendre un autre fait de jeu avec le carton rouge adressé au gardien Cap-verdien, Vozinha pour voir le match définitivement basculer en faveur du Sénégal.



Une performance moyenne la part des vice-champions d'Afrique qui se hissent tout de même en quart de finale en attendant de connaître leur prochain adversaire qui devrait être la Guinée équatoriale et ou le Mali. Avec la meilleure défense de la CAN, Les lions ne convainquent pas encore sur le plan du Collectif qui semble reposer sur Sadio Mané le meilleur buteur côté Sénégalais...