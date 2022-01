CAN 2022 : Le Sénégal prend sa revanche sur le « Nzalang nacional » et rejoint le Burkina en demi-finale...

L'affront de Bata (défaite 2-1 des Lions contre la Guinée équatoriale, lors de la phase de poules de la CAN 2012) est quelque peu effacé suite à la victoire 3-1 du Sénégal sur la Guinée équatoriale ce dimanche en quart de finale de la CAN. Un succès qui permet aux Lions d'atteindre la demi-finale de cette 33eme CAN.

C'est pied au plancher, sans nourrir le moindre complexe que le « Nzalang nacional » a entamé son quart de finale contre les lions. Une seconde opposition en phase finale de CAN, qui a tourné en faveur du Sénégal qui s'est fait respecter par le biais de Famara Diedhiou qui a ouvert le score (1-0, 28e) Sadio Mané à la passe décisive.

Loin d'avoir abdiqué le « Nzalang nacional » porté par un virevoltant Ivan Salvador facilement reconnaissable avec ses cheveux roses décolorés, a réussi à revenir au score avant l'heure de jeu. Dans leur style de jeu habituel, alliant technicité, vivacité et rapidité dans les transmissions de balles, les équato Guinéens ont pu compter sur l'adresse de Jannick Sam pour égaliser (1-1.) Le premier but encaissé par les Sénégalais dans cette Coupe d'Afrique de football.

Sur le banc le sélectionneur des lions, Aliou Cissé réagi et lance tour à tour, Ismaëla Sarr, Bamba Dieng et Cheikhou Kouyaté. La physionomie de la rencontre change, les lions reprennent le dessus et virent définitivement en tête grâce à des Cheikhou Kouyaté qui fait mouche trois minutes seulement après son entrée en jeu (2-1) avant avant qu'ismaela Sarr n'entérine la victoire sénégalaise à la 79e, bien servi par Saliou Ciss (3-1.)

Les jeux sont faits le Sénégal se qualifie pour la seconde fois d'affilée en demi-finale de la CAN après l'édition de 2019. Les lions retrouvent le Burkina Faso dans le dernier carré...