CAN 2022- Diffusion en direct de la Finale par toutes lés télévisions/ Voilà pourquoi l’État ne peut donner suite à la demande du PDG de Walfadjri…. ( Par Pape Alioune Faye)

Dans une lettre ouverte, Me Cheikh Niasse, Président du Groupe Walfadjri, demande au président de la République d’enjoindre la RTS à autoriser les autres chaînes de télévision à reprendre le signal de la RTS pour diffuser la finale de la coupe d’Afrique des Nations (CAN).



La diffusion des matchs de la CAN, aussi bien à la télévision qu’à la radio, obéit à des conditions contractuelles bien libellées. Le Président du Groupe Walfadjri est censé en tant qu’avocat mais aussi diffuseur, être à même de mesurer la force de la loi entre contractants.



Si la RTS est un service public, elle n’en dispose pas moins de la personnalité juridique pour contracter librement dans le cadre de sa mission de service public avec des partenaires, ainsi qu’il en est actuellement avec la CAF pour détenir les droits exclusifs de la diffusion audio-visuelle du tournoi au Sénégal. C’est pourquoi, il faut rappeler que ce n’est pas l’Etat du Sénégal qui dispose de ces droits, mais la RTS en tant personne morale. Ces droits ne sont pas cessibles. Et en aucune façon, l’Etat du Sénégal ne saurait modifier dans un sens ou dans un autre, les termes du contrat liant la RTS à la CAF.



Enfin, la CAN est accessible librement et gratuitement à tous les citoyens sénégalais sur toutes les chaînes de la RTS par la voie du TNT ou mieux par Orange ou Canal sur le territoire national. Qui mieux que la RTS peut offrir sur tout le territoire national l’accès à une chaîne publique ? De toutes les chaînes en service au Sénégal, elle est bien la seule à en détenir les capacités. Aussi préciserons-nous que la RTS est une chaîne pour tous ; elle est accessible à qui veut bien la regarder ou l’écouter.



Enfin, devrions-nous le rappeler, lors de la dernière coupe d’Afrique en 2019, les chaines publiques d’Algérie n’avaient pas acheté les droits de diffusion de la CAN. Il n’y a aucune obligation à diffuser la CAN pour aucun pays. En revanche, au Sénégal, les autorités tiennent particulièrement à ce que les grands événements dans le monde soient couverts par la RTS.