CAN 2022 - Covid-19 : La CAF limite l'accès aux stades, 60 à 80% des supporters autorisés lors des matches...

En raison de la pandémie de la Covid-19, le nombre de supporters sera réduit au niveau des différents stades qui vont accueillir les rencontres de la CAN Cameroun 2022.



Après plusieurs concertations avec le gouvernement camerounais, il a été décidé par la CAF, via un communiqué rendu public ce vendredi, que "la capacité maximale de 80% ne s'appliquera que pour les matches du pays hôte, le Cameroun, tandis que le reste des matches sera plafonné à 60% de la capacité du stade."

Une décision entérinée après concertation avec le comité local d'organisation.



Le 16 décembre dernier, la CAF et le gouvernement camerounais avaient dévoilé un protocole sanitaire pour les supporters qui devront être entièrement vaccinés contre la Covid-19 et présenter un test PCR négatif pour pouvoir assister aux matches de la CAN.



Le coup d'envoi de la CAN sera donné ce dimanche 9 janvier 2022 au stade d'Olembe à Yaoundé. Le Cameroun affronte le Burkina Faso à 16h 00 temps universel.