CAN 2022 : Chaque équipe aura droit à cinq remplacements durant le match...

Pour cette Coupe d'Afrique de football, chaque équipe aura au maximum cinq possibilités de remplacements qui pourront être effectués à trois occasions durant le match.



Une mesure entérinée par la confédération africaine de football (CAF) qui a également informé que : "Si les deux équipes effectuent un remplacement en même temps, cela comptera comme l'une des trois opportunités pour chaque équipe. Les remplacements et opportunités inutilisés sont reportés sur la prolongation."



Toujours dans ce sens l'instance dirigeante du football africain précisera que "En cas de prolongation, les équipes auront chacune droit à un remplacement supplémentaire et auront une possibilité de remplacement supplémentaire ; des remplacements peuvent également être effectués avant le début des prolongations et à la mi-temps des prolongations."



Dans cette série de mesures dont la plupart a été motivée par la pandémie de la Covid-19 et le protocole sanitaire instauré par la CAF, il a été retenu "Qu'une équipe sera tenue de jouer un match si elle a un minimum de onze (11) joueurs disponibles qui se sont révélés négatifs. En cas d'absence d'un gardien de but, un autre joueur de l'équipe doit remplacer le gardien de but, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d'au moins onze."



Une équipe qui n'a pas un minimum de onze joueurs disponibles sera considérée comme ayant perdu le match 2-0, sur tapis vert a indiqué la CAF.