CAN 2022 : Ces réservistes qui attendent aux portes de la tanière…

Contrairement à certains sélectionneurs qui ont préféré composer une pré-liste de 30 joueurs pour les besoins de la CAN 2022, le sélectionneur du Sénégal a publié une liste de 27 Lions ce vendredi.



À côté, Aliou Cissé a tout de même 04 réservistes sous la manche pour parer à toute éventualité. Il s’agit de deux footballeurs locaux, Alioune Badara Faty (Casa Sport) et Moutarou Baldé (Teungueth FC.)



Deux autres internationaux, le défenseur central Naby Sarr, et l’attaquant ailier droit du FC Metz, Opa Nguette, complètent cette liste de réservistes.