CAN 2022 : Avec une tanière au complet, Aliou Cissé va-t-il enfin lancer son tournoi ?

Plus d'excuses pour le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé dispose désormais d'un groupe au complet pour finir la phase de poules sur une bonne note. Pour le dernier match du groupe B contre le Malawi, Cissé va enfin pouvoir compter sur la totalité de son groupe à l'exception d'Ismaïla Sarr en rééducation à Barcelone et d'Abdoulaye Seck qui souffre légèrement au niveau des adducteurs droits.

À l'issue des contrôles PCR effectués par la CAF, tous les pensionnaires de la tanière ont vu leurs tests revenir négatifs. Auparavant, les tests à diagnostics rapides (TDR) qui avaient été effectués plus tôt sur les joueurs infectés, par le staff médical Sénégalais, s'étaient déjà avérés négatifs. Des résultats qui ont finalement été confirmés par la fédération sénégalaise de football (FSF) à travers un communiqué publié ce dimanche après-midi.

Comme annoncé par Dakaractu, les derniers joueurs concernés dont le gardien Édouard Mendy, le capitaine Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et Fodé Ballo-Touré ont pu sortir de leur isolement. Une information capitale pour la suite de la compétition, dont l'issue pourrait en grande partie, dépendre de la qualité du groupe à la disposition d'Aliou Cissé.

Face au Malawi, ce mardi 18 janvier à 16h00 GMT, on devrait naturellement avoir un onze de départ fortement remanié, même si le sélectionneur des Lions ne va pas totalement chambouler sa formation au risque de déséquilibrer son équipe.

La première place du groupe B se jouera à l'occasion de cette troisième et dernière journée de la phase de groupes. La Guinée qui totalise le même nombre de points que le Sénégal (04 unités) ira également chercher le fauteuil de leader contre le Zimbabwe déjà battu à deux reprises dans cette poule.