CAN 2022 / Aucun but pris en 04 matches, la tanière sénégalaise toujours imprenable à Bafoussam...

L'exploit, voire la performance est en train de passer presque inaperçu durant cette Coupe d'Afrique de football qui se déroule au Cameroun. Après toute la phase de groupes ponctuée par des parties de haute facture et des scénarii improbables sur les pelouses camerounaises. Au terme du match de huitième de finale joué par le Sénégal ce mardi après-midi contre le Cap-Vert (2-0), les Lions n'ont concédé aucun but à leurs adversaires.



Pas une seule fois, la cage des Sénégalais n'aura été violée, malgré les nombreuses tentatives aussi dangereuses les unes que les autres. Et, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué sur la pelouse du stade Kouekong de Bafoussam où le Zimbabwe, la Guinée, le Malawi et le Cap-Vert sont restés muets. Une solidité défensive qui force le respect malgré les carences notées sur le plan du rendement offensif. La meilleure défense derrière et l'une des plus faibles attaque devant, un sacré paradoxe !



En zone mixte, après le match contre le Cap-Vert, Kalidou Koulibaly, l'un des défenseurs axiaux et capitaine de la sélection sénégalaise, n'a pas manqué de le préciser arguant qu'il s'agit d'un point fort pour le Sénégal. " On a encore réalisé un clean sheet... Si une équipe ne prend pas de but, elle a de fortes chances de gagner. Notre objectif premier il est là, toute l'équipe, du gardien à l'attaquant, tout le monde défend bien et ensuite on essaie d'attaquer. On est capable de marquer, on est capable de ne pas prendre de but, il faut continuer comme ça..."



Un discours qui colle parfaitement avec celui du coach Aliou Cissé qui compte s'appuyer sur cela pour asseoir une sorte d'invincibilité susceptible de mener les Lions au bout de leur quête continentale. Déjà qualifié pour les quarts de finale, le Sénégal va se rendre à Yaoundé ou à Douala, selon le planning qui sera officiellement acté par la confédération africaine de football (CAF.)



Dans les plus brefs délais, toute la délégation sénégalaise va se déplacer en direction d'une des villes citées ci-dessus, afin de préparer sereinement son match contre la sélection qui sortira victorieuse de la confrontation entre le Mali et la Guinée équatoriale.



Avec la meilleure défense du tournoi, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont aussi des arguments de taille à faire valoir sur le plan offensif. Une montée en puissance qui intervient au bon moment...