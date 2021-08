CAN 2022 / Aliou Cissé donne son avis sur les prochains adversaires des Lions : « La Guinée est redoutable... »

Quelques jours après le tirage au sort de la CAN 2022, le sélectionneur des lions du Sénégal, Aliou Cissé, a donné son avis sur la configuration du groupe B où sont logés les Lions avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe.







Pour Cissé qui a beaucoup plus insisté sur le derby entre les Lions et le Syli national, ce sera avant tout des duels à distance entre Sadio Mané et Naby Keïta, les deux Reds de Liverpool.







Et, d'autre part, une opposition entre Kaba Diawara et lui-même, son ancien coéquipier au PSG. « La Guinée est redoutable », lance Aliou Cissé qui garde également un œil attentif sur le Zimbabwe et le Malawi…