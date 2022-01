CAN 2022 : Aliou Cissé a déposé sa liste définitive auprès de la CAF, le gardien du Casa Sport, Alioune Badara Faty, retenu...

Le portier du Casa Sport, Alioune Badara Faty (21 ans, 2m01) va officiellement disputer sa toute première Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) avec le Sénégal. Le jeune footballeur local qui découvre les contours du haut niveau s'est vu offrir une place dans la tanière en direction de la CAN. Aliou Cissé a officiellement déposé une liste de 28 joueurs au niveau de la confédération africaine de football (CAF.)



En effet, ayant effectué la totalité du stage de préparation des Lions à Thiès, pour palier à l'absence provisoire des trois gardiens (Édouard Mendy, Alfred Gomis et Sény Dieng) initialement retenus par le sélectionneur Aliou Cissé, le jeune Casaçais qui était réserviste, a été finalement retenu dans le groupe qui ira à Bafoussam (Cameroun.)



Sur cette liste de 27 joueurs qui est désormais passée à 28 Lions, Aliou Cissé a pris soin de cocher le nom d'Ismaïla Sarr qui reste incertain pour prendre part aux matches du premier tour. Mais, un retour à partir des quarts de finale reste envisageable pour le jeune attaquant attendu ce mardi soir.



La délégation sénégalaise devrait quitter Dakar dans la nuit du mardi 04 janvier au mercredi 05 janvier, direction hôtel Tagidor Garden, de Bangou, niché dans les hauts plateaux situés à l'ouest du Cameroun, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bafoussam.