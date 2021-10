CAN 2021 : Le Cameroun dévoile un budget de 13 millards.

Le budget de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021 s’élève à la somme de treize milliards trois-cent dix mille F CFA. Selon nos confrères de e-media, c’est ce qui ressort d’une note émanant des autorités camerounaises, liée à l’organisation des joutes continentales.



Au titre des activités, un montant de 1,542 milliard F CFA est réservé au transport, 1,5 milliard F CFA pour la billetterie, 3,1 milliards F CFA pour l’hébergement, entre autres activités. Les cérémonies d’ouverture et de clôture des joutes qui auront lieu du 9 janvier au 6 février 2022 ont également été retenues, dans la distribution des sous. 1,5 milliard a été ainsi attribué à la commission animation et manifestations culturelles pour ces activités, par le ministère des Finances du Cameroun.