CAN 2021 : Aliou Cissé et ses Lions débarquent au Cameroun le 07 janvier, la remise du drapeau prévue quelques jours plus tôt à Dakar…

On en sait davantage sur le prochain planning de l’équipe nationale de football du Sénégal, à la suite de la réunion du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football tenue ce jeudi, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD.)



En effet, il a été convenu que la délégation sénégalaise devrait se rendre au Palais de la république, entre le 28 et le 30 décembre prochain pour les besoins de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau, par le président Macky Sall.



Ainsi, Aliou Cissé qui devrait bientôt dévoiler sa liste de joueurs pour cette CAN, va pouvoir rallier la capitale Rwandaise, Kigali, à partir du 30 décembre pour y séjourner jusqu’au 06 janvier 2022. Au sortir de la rencontre amicale prévue contre l’équipe nationale Rwandaise, le Sénégal rejoindra enfin son camp de base à Bafoussam, au plus tard le 07 janvier.



Pour leur entrée en lice, les vice-champions d’Afrique vont croiser le Zimbabwe le 10 janvier, puis la Guinée de Naby Keïta à la date du 14 janvier. Le Malawi sera le dernier adversaire des Lions, dans le groupe B, le 18 janvier…



Par ailleurs, à l’issue de ladite réunion, le comité exécutif a procédé à la mise en place de 20 commissions dont 17 permanentes et 03 commissions ad hoc avec Louis Lamotte, Mbaye Diouf Dia, Abdoulaye Sow etc…