CAN 2019 : Le Sénégal, une équipe qui a la cote... Un favori évident pour le sacre

La Coupe d’Afrique des nations 2019 n’a pas encore débuté, le Sénégal n’a encore rien prouvé, et pourtant il fait partie des équipes favorites avec le Cameroun, l'Égypte et le Maroc. Après avoir vécu l’enfer en 2012 et 2015, puis la renaissance en 2017 (premier qualifié pour les quarts de finale), la sélection de Aliou Cissé retrouve le devant de la scène et les faveurs des pronostiqueurs pour la prochaine CAN.



Les Lions, qui évoluent pour la plupart dans les plus grands clubs européens, séduisent de nombreux spécialistes du football. Dans ce concert de louanges, le dernier match des joueurs sénégalais contre le Mali, en amical (2-1), est venu accentuer les commentaires élogieux sur des éliminatoires de la CAN 2019 sans accroc (5 victoires 1 nul). Avec cette qualification pleine d'autorité, le Sénégal s'est affirmé un peu plus comme un favori pour le titre.



Avec 12 buts marqués, l'attaque des Lions est impressionnante, et derrière, le bloc résiste. La défense passera un dernier test face à l'attaque nigériane, le 16 juin prochain, en amical, avant de se lancer dans la compétition. Mais la question reste entière : Sadio Mané et consorts forment-ils une vraie équipe ou seulement une somme d’individualités ? Alors, sur cotée, cette équipe du Sénégal peut-elle être championne d'Afrique 2019? En attendant, le dernier classement FIFA confirme la première place du Sénégal (1515 pts), devant la Tunisie (1491 pts). Et, aujourd'hui, avec cette équipe, on évoque un titre possible.

Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, qui a été reversée dans le Groupe C en compagnie du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie, place les Lions comme favoris du groupe.

Le sélectionneur du Maroc s'est inscrit dans la même logique. Pour Hervé Renard, l'Égypte et le Sénégal sont les « grands favoris » de la CAN. « Quelle équipe possède aujourd'hui des qualités individuelles comme le Sénégal de Sadio Mané ou Koulibaly ? », s'interroge le technicien français...