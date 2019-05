CAN 2019 : Le Kenya prochain adversaire du Sénégal, dévoile son programme de préparation

Les Kenyans vont rester jusqu’au 31 mai à Nairobi avant de s’envoler pour la France afin d’effectuer le deuxième stage pré-compétitif à Marcoussis, en région parisienne. Deux matches amicaux seront au programme, face à Madagascar (le 7 juin) et à la Gambie (le 15.)



Une première liste de 32 joueurs a été communiquée, renseigne la même source, et sera réduite à 23 pour le grand rendez-vous égyptien, qui verra le Kenya affronter l’Algérie, la Tanzanie et le Sénégal dans le groupe C, logé au Caire. Les « Harambee Stars » prendront leurs quartiers à Marcoussis où ils vont séjourner pendant trois semaines.