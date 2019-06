CAN 2019 : La CAF fait appel à des arbitres européens pour superviser l’utilisation de la VAR

Cette décision de la CAF, rappelle-t-on, intervient suite aux évènements de la finale retour de la ligue des champions d’Afrique disputée le 31 mai dernier à Radès entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca, qui avait été interrompue pendant une heure et demi, après la protestation de l’équipe marocaine contre le refus du but de l’égalisation par l’arbitre pour une position de hors-jeu sans possibilité d’avoir recours à la VAR.

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de faire appel à une société internationale espagnole pour superviser l’application de la VAR (assistance Vidéo à l’arbitrage) lors de la CAN 2019.

Le choix de la CAF s’est porté sur cette entreprise espagnole, l’une des plus grandes au monde et qui a fait ses preuves lors des championnats portugais et mexicain ainsi que lors de la Copa America qui se tient actuellement au Brésil.



Africatopsports