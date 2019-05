CAN 2019 - Accueil et hébergement des Lions : Une mission de prospection au Caire ce samedi

Après le tirage au sort qui a placé le Sénégal dans le groupe C, en compagnie de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie, les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football ont fait un saut à l’hôtel Tiba Rose, sur proposition du Comité local de l’organisation. Finalement, Me Augustin Senghor et Aliou Cissé ont tous validé ce choix tout comme les vice-présidents Abdoulaye Sow et Cheikh Seck. Les membres de la délégation ont unanimement salué l’aspect géographique de l’hôtel qui a la particularité d’être situé à dix minutes de marche du stade du 30 juin, qui abritera les trois matches que le Sénégal disputera dans le groupe C. Ils en avaient profité pour visiter les terrains d’entraînement.

Hôtel Tiba Rose et stade du 30 juin

Mais, comme à l’accoutumée, les fédéraux ont transmis les différentes offres à la tutelle. D’ailleurs, les deux entités vont concomitamment faire une mission de prospection au Caire. Les fédéraux et les fonctionnaires du ministère des Sports vont quitter Dakar demain samedi pour Le Caire. Sur place, ils vont encore faire une descente à l’hôtel Tiba Rose, avant de tâter le pouls de l’annexe 3 du stade du 30 juin qui servira de terrain d’entraînement aux Lions. En tout cas, les dirigeants sénégalais ont fait le choix de la proximité pour éviter aux Lions de s’engouffrer tout le temps dans la circulation dense du Caire avec son lot quotidien d’embouteillages.

Par ailleurs, les missionnaires doivent en principe rencontrer la représentation diplomatique sénégalaise accréditée au Caire. Les plénipotentiaires leur serviront de guides et leur faciliteront le contact avec la communauté sénégalaise basée en Egypte qui va se transformer en 12ème Gaïndé, comme ça se fait partout où le Sénégal doit jouer. Ces supporters sont souvent gérés par la Commission d’organisation de la FSF.

Le Sénégal et le Kenya côte à côte

Le Comité local d’organisation a fait de sorte que les Lions et les Harambee Stars du Kenya partagent le même hôtel. Même s’il y a eu une petite «discrimination». C’est le Sénégal qui, en tant que tête de série, a d’abord choisi son palier. Le voisinage entre Kényans et Sénégalais sera prolongé jusque dans les terrains d’entraînement des deux équipes qui sont contigus.

Record