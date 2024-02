CAF-Sanctions contre Krépin Diatta : la réaction de certains amateurs de foot

Suite aux propos tenus lors de la défaite du Sénégal en huitièmes de finale contre le pays organisateur et champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, l’international sénégalais Krépin Diatta a été sanctionné par la confédération africaine de football (CAF). Malgré le démenti de la FSF, qui a finalement confirmé les sanctions, certains sénégalais pensent que le joueur de l’AC Monaco ne devrait pas être sanctionné. Fort de ce constat, Dakaractu a tendu son micro à certains sénégalais pour avoir leurs avis .



Famara Traoré, un jeune homme de 27 ans trouvé dans son lieu de travail, pense que la CAF ne doit pas sanctionner Krépin Diatta . « La CAF ne doit même pas avoir l’idée de sanctionner notre joueur, car tout le monde a vu ce que l’arbitre a fait ce jour là ; non seulement il devait accorder un penalty à Ismaïla Sarr, mais aussi sur la faute de Mendy qui a causé le pénalty du but qui a mis les deux équipes à égalité, il y avait une position de hors-jeu de Nicolas Pepe . Et ce qui est le plus désolant, la VAR n’est même pas intervenue sur la possibilité que Pepe soit absent. La CAF sait que l’arbitrage n’était pas à la hauteur c’est pour cette raison que le corps arbitral a été rapidement sanctionné. Krépin a bien fait de les traiter de "corrompus", martèle-t-il.



Un jeune amateur de football répondant au nom de Ibrahima Seck, pense quant à lui que la CAF doit prendre des mesures strictes par rapport à l’arbitrage. « Il n'est pas rare que des joueurs accusent les arbitres de partialité ou de corruption,surtout en Afrique. Cependant la CAF doit tout faire pour que l’arbitrage se fasse dans la transparence . Mais en ce qui concerne une possible sanction à l’encontre de Krépin Diatta, j’ai pas grand chose à dire mais tout le monde a vu ce qui s’est passé ce jour là », se désole le jeune homme.



Contrairement aux deux autres jeunes qui prennent partie pour le joueur sénégalais, Saliou Dia, estime que même si l’arbitre a fait des erreurs, Krépin doit être sanctionné. « Nous savons bel et bien que les accusations de Krépin Diatta à l’encontre de l’arbitre étaient fondées mais ce n’était pas de son rôle de le dire publiquement. C’était le rôle de la fédération sénégalaise de football de dénoncer le corps arbitral au niveau de la CAF . N’oubliez pas que Krépin a accusé de corrompu une institution sportive (CAF) et c’est grave alors qu’il n’a pas de preuves concrètes.

En ce qui concerne l’arbitrage, personnellement je pense que l’arbitre quoi qu’il arrive, devrait être sanctionné parce qu’il a mal arbitré ce jour-là. Car Sadio Mané devrait avoir un carton rouge,il (l'arbitre) devait siffler le pénalty de Ismaila Sarr et pour le pénalty de la Côte d’Ivoire il y avait hors-jeu », a analysé cet amateur de football interrogé par un reporter de Dakaractu.